Mjölk

Priset på SMP med leverans i juni steg med 1 procent i veckan. Ett syntetiskt mjölkpris låg i fredags enligt terminsmarknaden på EEX-börsen på 5,28 kronor från vilket får dras av cirka 50 öre för kostnaden att framställa SMP och smör, vilket ger ett rimligt avräkningspris på mjölk på 4,78 kronor per kilo just nu. Nedan ser vi ett kursdiagram på SMP-terminen, i euro per ton.