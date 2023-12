Kraftigt lägre skörd av majs och sojabönor

Arla meddelar att de höjer acontopriset i december med 10,9 öre per kilogram till 4,483 kronor. Detta ligger fortfarande 1,24 kronor under det syntetiska mjölkpriset. Det syntetiska mjölkpriset är baserat på noteringarna för smör och skummjölkspulver. I fredags stängde decemberterminen på smör på 5 450 och SMP på 2 600. Omräknat enligt formeln (9% x SMP + 5% x Smör) x EURSEK blir det 5,72 kronor per kg.

Sojabönor

Det regnar sedan någon vecka ganska ordentligt på sina håll i Brasilien. Torkan som varit, har emellertid gjort att sojabönor på sina håll mognat efter 70 dagar istället för 100-120 som är det normala. I torsdags skördades den första sojan i kommunen Ipiranga do Norte, ungefär mitt i delstaten Mato Grosso. Skörden var 610 kg per hektar (9 bushels per acre för dem som vill jämföra med amerikansk yield). I genomsnitt väntas ca 22 bushels per acre (1,5 ton/ha), vilket är ungefär hälften av det normala.

Den brasilianska konsultfirman Pátria Agronegócios uppskattade i torsdags Brasiliens totala produktion av sojabönor till 150,67 miljoner ton. USDA angav 163 miljoner ton i sin senaste månadsrapport. Det här fick stor uppmärksamhet lokalt, men Pátrias prognos för produktionen av majs är ännu mer alarmerande.