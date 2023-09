Efter torkan och de sämre crop ratings USA haft, rapporterade USDA i månadsrapporten att avkastningen per acre var lägre för både majs och sojabönor än förra månaden. För majs hade USDA emellertid en marginellt högre avkastning än vad marknaden förväntat sig. För sojabönor var det marginellt sämre. För båda grödorna var avkastningen trots allt högre än förra året – för majs 173,8 bushel per acre mot 173,3 förra året och för sojabönor 50,1 bushels per acre mot 49,5 förra året.

Den positiva reaktionen på WASDE-siffrorna för vete beror på de kraftigt lägre globala lagren i rapporten. Lagret höjdes med 1,5 miljoner ton i Ukraina, men sänktes 3 miljoner ton i Australien, 2 i Kanada och 1 i EU och Argentina.

Detta kontrasterar mot AMIS-rapporten förra veckan, som höjde globalt utgående lager med 1,3 miljoner ton. I diagrammet nedan ser vi utgående lager av vete, i antal dagars konsumtion, enligt USDA respektive AMIS.