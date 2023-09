Det är framförallt Texas och delar av Mellanvästern där torkan har tilltagit och det är viktiga områden för produktionen av majs och sojabönor. Av sojabönorna var det per den 3 september 16 procent som tappar löven och alltså mognat. Av majsen klassades 18 procent som moget.

Det här har sin orsak i trenden uppåt i torkan i USA, som jag lyft fram i ett par månader nu. Det blir torrare i USA, trots att det inte ska bli det med El Niño. Enligt US Drought Monitor ökade de svåraste kategorierna med 2,8 procentenheter från förra veckan, till 21,8 procent av USA. Fortfarande är det dock nästan hälften, 49 procent, av USA:s yta som inte uppvisar några tecken på torka över huvud taget.

En slutsats vi kan dra är att det i vart fall verkar finnas väldigt gott om vete i världen. Ryssland har riktat in sig på att förstöra Ukrainas exporthamnar vid Donau. Till skillnad från det intryck man kan få av nyhetsförmedlingen i Sverige, är detta knappast ett hot mot världens försörjning av vete. Ukraina kan exportera landvägen västerut, även om det naturligtvis är mycket dyrare och svårare. I veckan kom nyheten att export gått ut via Kroatien. Snarare är det ett sätt att sätta press på EU och att så splittring där, när billigt vete vill komma in från Ukraina. Rysslands agrepp kan inte heller tolkas på annat sätt än ett sätt att få bort en konkurrent till ryskt vete till marknaderna i Nordafrika och Mellanöstern, samtidigt som det är ett sätt att minska Ukrainas exportinkomster.

Priserna på nötkött i Brasilien rasar

Brasilien är världens största exportör av nötkött, följd av Australien och USA. I diagrammet nedan har jag indexerat priset omräknat till svenska kronor till 100 i december 2017 för Live Cattle-kontraktet som handlas i Chicago och avser priser i USA och detsamma för Live Cattle som handlas i São Paulo och avser lokala priser.