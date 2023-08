Sedan vände trenden återigen till kursnedgångar. Sent på fredagen kom fyndköparna återigen in. Fyndköp av det här slaget, även kallat ”buy the dip”, har oftast fungerat tidigare. Centralbankerna har alltid sänkt räntan eller köpt obligationer när risken för lågkonjunktur tyckts öka.

Orsaken till att ”buy the dip” in fungerar längre är att inflationen inte visar några tecken på att närma sig målet. I måndags publicerades inflationsförväntningarna det kommande året hos amerikanska konsumenter: plus 3,5 procent. I fredags publicerades inflationen i Eurozonen: 5,3 procent. Kärninflationen låg ännu högre, på +5,5 procent. I Sverige ligger inflationstakten på plus 9,3 procent enligt statistik från SCB, som publicerades i tisdags. Det är samma som förra månaden. När inflationen ligger 7,3 procent över inflationsmålet ska man inte inbilla sig att räntan kommer att sänkas snart, varken i USA, i EU eller i Sverige.

Lägre efterfrågan tynger grismarknaden

Förväntningar om lägre efterfrågan, jämte lägre foderpriser, fick priset på Lean Hogs i USA att falla med som mest 22 procent i veckan, innan marknaden rekylerade uppåt i fredags. Lean Hogs handlas i cent per pund och vi ser prisutvecklingen på decemberkontraktet på Chicago Mercantile Exchange, CME, nedan.