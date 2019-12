Under året som gått fortsatte den afrikanska svinpesten att spridas i Asien, där Indonesien blev elfte land att drabbas.

Afrikansk svinpest drabbar tamgrisar och vildsvin med akut blödarfeber som i de flesta fall leder till döden.

Den afrikanska svinpesten, ASF, har erövrat hela Östasien under 2019 och i grunden ritat om förutsättningarna för den globala grisproduktionen.

Vid förra årsskiftet, 2018-2019, hade smittan konstaterats i delar av Kina. Sedan dess har epizootin spridit sig över hela landet, slagit ut närmare hälften av Kinas grisproduktion och drivit upp de kinesiska fläskpriserna till aldrig tidigare skådade nivåer.

Ett år senare har ASF spridit sig i tur och ordning till Mongoliet, Vietnam, Kambodja, Nordkorea, Laos, Myanmar, Sydkorea, Filippinerna, Östtimor och nu även till Indonesien. Misstankarna är starka att smittan även finns i norra Thailand där grisdöd har rapporterats i vissa provinser utan att någon förklaring har getts av myndigheterna.

Har dödat över 28 000 grisar

I Indonesien konstaterades ASF på norra Sumatra. Det första misstänkta fallet upptäcktes redan i början på september, men det dröjde två månader innan de nationella myndigheterna kunde bekräfta att det rörde sig om ASF, och ytterligare en månad innan man presterade en officiell rapport till OIE, World Organization for Animal Health.

Indonesien är ingen betydande grisnation, men på norra Sumatra hålls dock drygt 1,2 miljonerna grisar och hittills har svinpesten dödat mer än 28 000 grisar i provinsen enligt nättidningen Pig Progress.

Att inte hantera matrester så att vildsvin kan komma åt dem är ett av de viktigaste sätten att förebygga spridning av afrikans svinpest.

Vildsvin sprider smittan

I Europa har smittspridningen gått långsammare under året, men läget är inte under kontroll, även om det finns ljusglimtar.

Under 2019 har smittan konstaterats för första gången i Slovakien, men bara på vildsvin, samt i Serbien, där även mindre tamgrisbesättningar har drabbats.

Mera oroande är att smittan gjort ett hopp västerut i Polen till ett område med stor grisproduktion. Sedan tidigare är den östra delen av landet hårt drabbat, smittan har slagit ut tamgrisbesättningar och många vildsvin har bidragit till att sprida smittan.

Sprids med människans hjälp

Men när ett trafikdödat vildsvin i västra Polen, 30 mil från närmaste konstaterade fall, i november visade sig bära på smittan växte oron. Smittan måste ha spridits med människans hjälp och fanns det ett smittat svin borde det finnas flera.

Det stämde. Vid inventeringar av området hittade man snart flera självdöda vildsvin och till dags dato har 87 stycken visat sig bära på viruset.

Höjd beredskap i Tyskland

Närheten till Tyskland; de döda vildsvinen hittades som närmast endast 35 kilometer från gränsen; har fått de tyska myndigheterna i delstaten Brandenburg att höja beredskapen. Ett tillfälligt staket håller på att byggas i gränsområdet av delstaten Brandenburg för att begränsa vildsvinens rörelser.

Till ljuspunkterna i Europa hör att Tjeckien har blivit friförklarat efter ett år utan något nytt fall. Även från Belgien hörs positiva signaler. Kadavret av ett vildsvin som bar på smittan hittades visserligen så sent som i december, men djuret hade varit dött i flera månader när det hittades, vilket tyder på att smittspridningen skett någon gång under sommaren. Om inga nyare fall hittas i Belgien bör landet kunna bli friförklarat för smittan under 2020.