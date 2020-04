LRFs kommungrupp i Ydre tycker i en debattartikel i ATL den 17 april att storleksrationalisering i mjölkproduktionen är dåligt och att Arla är orsaken till den. Man för också en diskussion kring behovet av produktutveckling och marknadsföring och sätter detta i motsatsförhållande till kvalitetsprogram och kontrollerna av dessa.

Fram till 1990 bestämdes lantbrukets prisnivåer i förhandlingar mellan LRF och staten. Skälig lönsamhet till bönderna och rimliga priser för konsumenterna drev på en viss men kontinuerlig strukturrationalisering. 1990 beslutade Sveriges riksdag om en ensidig avreglering av svenskt jordbruk, detta följdes sedan upp med svenskt medlemskap i EU 1995. Det ledde fram till kraftig lönsamhetspress för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri.

För att överleva och pressa kostnader har såväl bönder som livsmedelsindustri storleksrationaliserat kraftigt de senaste 30 åren. Det är alltså politiska beslut som konkurrensutsatt oss, pressat lönsamheten och drivit på storleksrationaliseringen. Arla som företag har samtidigt effektiviserat och storleksrationaliserat kraftigt för att sänka sina kostnader.

När det gäller behovet av produktutveckling och marknadsföring delar vi LRF Ydres uppfattning att det är viktigt. Genom Arlas storlek och styrka har vi lyckats bygga upp en produktutveckling i världsklass. Vi har också väldigt stark marknadsföring via våra varumärken, till exempel Bregott, Yoggi och Arla Ko.

Man kan dock inte sätta detta i motsats till förstärkning och kontroll av vårt kvalitetsprogram Arlagården. Starka kvalitetsprogram krävs av våra kunder och är också ett sätt att lyfta fram allt positivt som görs på gårdarna.

Resonemanget att den svenska konsumentmarknaden skulle klara högre priser eller att Arla går bättre i Sverige än på andra marknader stämmer helt enkelt inte. Det är bara att se vad som händer om man lämnar en flank öppen, det fylls av andra leverantörer med både lägre priser och importerade produkter.

Det saknas inte utmaningar! Konsumtionen av dryckesmjölk minskar kontinuerligt. På 1950-talet drack varje svensk över 200 liter mjölk per år, siffran är nu nere under 80 liter. Under tiden har konsumtionen av ost och andra mejeriprodukter ökat. Vi går från att dricka mjölk till att ”äta mjölk”.

Samtidigt utmanas mejeriprodukter alltmer av växtbaserade alternativ. Så behovet av nya relevanta produkter som tilltalar människor är stort, likaså behovet av att etablera oss på nya marknader där efterfrågan på högkvalitativa mejeriprodukter stiger.

Allt detta jobbar Arla med hela tiden och med ökad styrka och kraft.

Det demokratiska arbetet har naturligtvis förändrats över tid. Det är en viss skillnad på att driva ett regionalt mejeri i det gamla ”Regleringssverige” med fasta priser, och på att driva ett transnationellt företag med 10 000 medlemmar i sju länder. Vår inriktning med kvalitetsprogram via starka varumärken till bred marknadsnärvaro är väl processad och har stark förankring bland förtroendevalda och medlemmar.

Arla är inte ett hot mot medlemmarna, Arla är en möjlighet att möta de hot och krav som omvärldsförändringarna innebär.

Mats Larsson, Alf Johansson, Magnus Svensson

Regionordförande i Arla Sverige