Ytterligare två nya återförsäljare för New Holland

Agro Maskiner Nordväst i Billesholm samt Årröds Traktor & Maskin utanför skånska Hörby blir återförsäljare för New Holland.

Två klara sedan tidigare

– Vi har en bra kundkrets och inarbetet varumärke och fortsätter med det, säger Bertil Persson på Årröds Traktor till ATL.nu.Årröds Traktor har under många år sålt New Holland genom Söderberg & Haaks maskinprogram. Agro Maskiner Nordväst kommer att täcka in hela södra, östra och västra Skåne och delar av Halland. Inom kort kommer de även att investera i ytterligare tre anläggningar i området för en ökad närvaro, enligt New Holland.Sedan tidigare är det klart med två andra företaget som valt att sluta avtal med New Holland.Dessa är Häggbergs Traktor och Maskin AB som kommer att representera New Holland i Motala, Norrköping och Kisa. Agripro kommer representera New Holland i Örebro och Flen.