Ytterligare två chefer lämnar Milko

Inom loppet av några månader har fyra toppchefer sagt upp sig från Milko. Förra veckan sa även styrelseordförande Per Åsling att han lämnar uppdraget i vår.



De senaste i raden är ekonomichefen Ulf Segerström i Östersund och kundchefen Charlotte Ivarsson i Solna. Vd Eric Gumabon och försäljningschefen Stephan Borgström lämnade Milko i oktober.

Oroliga bönder undrar nu om företagets tjänstemän vet något som ägarna inte vet.



Finns det planer på fusion eller några stora förändringar av Milko som orsakar avhoppen?

- Nej! Och det finns inget samband mellan de här personernas beslut, det kan jag garantera, säger Lars Ölander, tillförordnad vd.



Det är inte så att råttorna lämnar det sjunkande skeppet?

- Nej, skeppet sjunker inte, tvärtom, säger Lars Ölander.



Ekonomichef Ulf Segerström har enligt Lars Ölander erbjudits ett "kanonjobb som det inte går att tacka nej till". Charlotte Ivarsson lämnar Stockholm av privata skäl.



Milko har ett extremt stormigt och svårt år bakom sig. Lars Ölander beskriver läget i våras som nattsvart. Milko­land var hotat av Arlas nya avtal med handeln.

- Det blev en ny situation. Pengarna rann ut ur Milko. Nu har vi accepterat konkurrensen och vänt resultatet, säger han.

Vill ha svarta siffror.



Erik Gumabon sa i samband med sin uppsägning att han genomfört ett turn-around-jobb på Milko, alltså lyckats vända förlust till vinst.

Även Per Åsling säger att han ville se svarta siffror i Milkos bokslut innan han lämnade företaget.



Men även om delårsbokslutet för oktober visade 30 miljoner plus, känner många av Milkos ägare att besparingarna skett på böndernas bekostnad.

- Naturligtvis är de oroliga. Vi har sänkt med 60-70 öre över en period och med det priset det kan ingen bonde ­bedriva företag. Men vi är på väg tillbaka, succén med landskapsmjölken visar att vi går rätt väg i marknaden.



I december räknar Milkos styrelse med att presentera en ny vd. Denne får i sin tur föreslå försäljningschef.

Ny ekonomichef blir Jonas Westling, nu medlemschef. Återstår alltså att rekrytera medlemschef, kundchef och utse en ny styrelseordförande. Anna Rosenberg