Ytterligare prisras väntar danska grisbönder

Det ryska importstoppet har skapat ett överskott av livsmedel i Europa och det märks på priserna.

Enligt den senaste prognosen från Landbrug og fødevarer kommer de danska grisbönderna få 1,50 danska kronor mindre per kilo kött under årets sista kvartal.Priset landar då på 10 danska kronor, drygt 12,30 svenska kronor.Det motsvarar cirka 140 danska eller 173 svenska kronor mindre per slaktsvin jämfört med nuvarande nivå.Under första kvartalet 2015 väntas priserna sjunka ytterligare till 9,50 danska kronor, drygt 11,80 svenska.En liten förhoppning finns till att hitta alternativa marknader, exempelvis Sydamerika.Landbrug og fødevarer vill därför se att Fødevarestyrelsen, det danska livsmedelsverket, tilldelas extra resurser till arbetet med att utfärda nödvändiga certifikat som behövs för export till Sydamerika.