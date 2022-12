Yara storsatsar i Sverige

Företagets styrelse har beslutat att investera 1,7 miljarder kronor i utökad produktion.

Två års byggtid

Sysselsätter 500

Den nya salpetersyrafabriken ska öka kapaciteten till en halv miljon ton per år.– Efter utbyggnaden kommer Köping att vara väl positionerat för att svara mot en ökad efterfrågan på såväl den nordiska såväl som den globala marknaden, säger koncernchefen Torgeri Kvidal i ett pressmeddelande.Den nya fabriken ersätter en av två gamla som finns på området vid Nya Hamnvägen i Köping. Byggnadsarbetena inleds nästa år och beräknas pågå till år 2017.Yara har tre anläggningar i Europa för tillverkning av tekniskt nitrat, alltså civilt sprängämne för gruvindustrin. Köpingsanläggningen är störst och har i dag drygt 100 anställda.Dagens kapacitet är 360 000 ton per år, varav merparten exporteras.Nu återstår klartecken från mark- och miljödomstolen, vilket väntas i januari.Satsningen kommer att få stor betydelse inte bara för Yara utan även för Köping under byggtiden, skriver Bärgslagsbladet/Arboga Tidning.Närmare 500 personer kommer att under två år vara sysselsatta vid fabriksbygget.