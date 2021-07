XXL-modell bland krossarna

Ur Boggi nummer 2 2010



De tre maskinerna, med modellnamnen XL, XLL och XXL, finns med antingen dieselmotor eller direkt eldrift. Maskinvikter ligger mellan 17 och 38 ton och har kapacitet som spänner från 55 ton till 150 ton per timme, beroende på material och modell.

De klarar också av biomassa i volymer från 180 m3 upp till 350 m3 per timme. Maskinerna drar 0,5 liter diesel, eller 3 kW timmar el, per ton bearbetat material.



Andersen Contractor finns i Örsundsbro och är specialister på maskiner för rivning och återvinning.