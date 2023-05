”Behövs en ambitiös lag om att restaurera natur”

Flera studier visar att det är lönsamt för samhället att restaurera skadade ekosystem och nyttan är i storleksordningen 8-10 gånger högre än investeringskostnaderna, enligt EU-kommissionen (European Union, 2022. Restoring nature - For the benefit of people, nature and the climate).

Att svenska politiker i EU-parlamentet vill slänga förslaget i papperskorgen är märkligt och upprörande. I stället för att tala om kris och katastrof för städer, landsbygd, skogs- och jordbruk om lagen genomförs, behövs kunskap och insikt om vad som behöver göras för naturen, parat med politiskt mod och vilja.

Vi uppmanar alla politiska partier att välja att våga anta utmaningen. EU och Sverige behöver en ambitiös restaureringslagstiftning, det är ingen tvekan om den saken.