Willys och Hemköp med i mjölkkronan

Skillnaden är att deras satsning pågår i tre månader, till skillnad från Icas sex månader.

Antal miljoner kronor

– Vi är noga med att det inte ska drabba konsumenterna med en prishöjning. Detta är en krona som öronmärks till de mjölkbönder som levererar Garantmjölk (via Falköpings mejeri), alltså all färskmjölk, säger Claes Salomonsson, presschef på Axfood till ATL.nu.Mjölkpriset i butik blir därmed detsamma. Axfood köper Garantmjölken från Falköpings mejeri och totalt rör det sig om 180 mjölkbönder som kan få ta del av mjölkkronan.Hur mycket Axfood belastas genom satsningen vill han inte säga, mer än att det rör sig om ett antal miljoner kronor.Axfood säger sig göra satsningen för att "ge politikerna rådrum" att genom den nya budgeten från årsskiftet säkra konkurrenskraften och lönsamheten inom den svenska mjölk- och köttproduktionen.– Vi tycker att det här är en politisk fråga och hoppas att regeringen går in med nya pengar i budgeten till mjölk- och köttproduktionen för att få den lönsam, säger Claes Salomonsson.Extrakronan införs från 1 oktober till sista december 2015.