Widtsköfles sågverk i konkurs

Sågverket med anor från 1800-talet ansökte i torsdags om konkurs, rapporterar Kristianstadbladets nätupplaga.

För företaget innebar ökade råvarupriser under förra året att kostnaderna ökade med 15 miljoner kronor. 95 procent av företagets volym går på export, och kronförstärkningen har lett till ytterligare tapp på cirka 15 miljoner kronor. Det säger företagets vd Kjell Jansson till Kristianstadbladet.



Ägarna har under en längre tid försökt att sälja sågverket.

Företaget drivs nu vidare så längre lagret räcker, och medan konkursförvaltaren letar efter en köpare som kan driva vidare verksamheten.



Widtsköfles sågverk har en omsättning på cirka 100 miljoner kronor och produktionsvolymen har legat runt 70 000 kubikmeter sågat och torkat granvirke per år. ATL.nu