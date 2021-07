Under måndagen presenterade Maria Wetterstrand en utredning om att få in mer biobränsle i flygindustrin. Senare under dagen kunde sajten Samhällsnytt (tidigare Avpixlat) publicera uppgifter om att hon under tiden som utredare också suttit som styrelseordförande och aktieägare i företaget Cortus Energy. Företaget utvecklar olika miljövänliga bränslen och har bland annat tagit emot uppemot 400 000 kronor från Energimyndigheten för att utveckla biobränslen till flygplan.