Året började med att vi skrev om hur Roger Akelius ”dammsugit” Sverige på skogsfastigheter under 2022. Och i slutet av november steg han på tronen som Sveriges största privata skogsägare .

I september drabbades lantbrukare i Sala av kraftiga översvämningar efter ett stort skyfall som fick Sagaån att svämma över. Totalt hamnade några tusen hektar åker under vatten.

Prischock väntar Ludvig & Co:s kunder

Under hösten granskade vi Ludvig & Co och skrev om hur de tar ut överpriser, att flera kunder lämnat företaget och att anställda är missnöjda med hur företaget styrs. Nu planerar Ludvig & Co att höja de fasta priserna kraftigt för årskunder.