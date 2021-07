Wapnö söker lån till biogasanläggning

Wapnö vill uppföra en biogasanläggning, där råvara och förädling finns på samma plats och korna är en ytterligare energikälla, skriver man i ett pressmeddelande.



De vill röta cirka 35 miljoner liter varav det mesta är gödsel från korna. Och kunna utvinna drygt 5 GWh, varav hälften som elenergi och 2 GWh som värmeenergi.



Wapnö har lämnat in en ansökan till länsstyrelsen om statsstöd som är en ekonomisk nödvändighet för att kunna anlägga bygget.

Genom statsstöd, egen insats och lån från konsumenter och företag vill Wapnö finansiera byggnationen.

- Vi har det traditionella att gå till banken men jag tror att vi kan förmedla via våra mjölkpaket eller på annat sätt till konsumenter och företag under "Biokretsloppslån från konsument och företag med avkastning i natura", säger Lennart E Bengtsson vd på Wapnö AB i en kommentar.



Han hoppas att 10 000 personer kan låna ut vardera tusen kronor till Wapnö och att de betalar tillbaka genom "naturaavkastning".

- Likt gamla bondesamhället i mjölkprodukter, upplevelser på gården, julbord, whiskyprovning, el från biogas, konferens eller vad nu långivaren vill ha ut i natura av det som Wapnö erbjuder på marknaden. För dig med 5000 kr i lån till Wapnö skulle du år ett få välja i natura för 6-700 kr. Wapnö har förhoppningar om att komma i gång under våren 2011, säger Lennart E Bengtsson i en kommentar. ATL.nu