VW satsar på extra brett flak

En Volkswagen pickup var från början en VW-buss med flak, så småningom också en sådan pickup som japanerna gör.

De byggde även Volkswagens bil som kallades Taro och var en direkt kopia av Toyota Hilux.





Serieproduktion

Förbrukning

Växellådan

På samma koncept har nu Volkswagen i Tyskland skapat sin helt egna pickup, Amarok. Det som såg ut som en testballong inför årets Dakarrally är nu i serieproduktion.Bilen byggs i Argentina för främst den sydamerikanska marknaden.Amarok inleder som fyradörrars dubbelhytt men kommer i början av nästa år också med enkelhytt och längre flak som är 162 centimeter brett och hela 122 centimeter mellan hjulhusen, nog för en tvärställd lastpall. Över 1?100 kilo lastvikt och upp till 2,8 ton släpvikt ger Amarok rejäl lastkapacitet.Motorutbudet är två dieslar ur VW:s egen produktion, en 163-hästars dubbelturbo och senare i höst en 122-hästars turbo.De uppges förbruka 7,8 respektive 7,6 liter per 100 kilometer blandad körning. Med 80 liters bränsletank kan man nå över 100 mil mellan tankningarna.På sikt hoppas VW också kunna erbjuda Amarok med biogasmotor men mer detaljer finns inte kring de planerna.Växellådan är manuellt sexväxlad och kraftöverföringen är antingen permanent fyrhjulsdrift, inkopplingsbar fyrhjulsdrift eller ren bakhjulsdrift.Den permanenta fyrhjulsdriften styrs via så kallade Torsendifferentialer som ser till att kraften kommer dit där den bäst behövs.Priset för de första Amarok med dubbelhytt och 163-hästars motor är satt till 319 900 kronor plus moms.Jan Vainult