Vulkanen drabbar afrikansk export

Flera tusen ton rosor och andra snittblommor har fått slängas efter att flygstoppet hindrat export från Kenya. Det berättar en talesman för Fresh producers exporters association of Kenya för DN.



Kenyanska odlare har under de fyra dagarnas flygstopp förlorat omkring 12 miljoner dollar och tvingats friställa 5 000 lantarbetare tillfälligt.

Mycket av Kenyas grönsaker odlas av de 150 000 småbönderna, medan blomodlingarna ofta är storbruk.

I måndags kunde de för första gången flyga i väg 300 ton färska varor till Spanien.



Även länder som Etiopien tros fram till tisdagen förlorat motsvarande omkring 20 miljoner kronor och Zambia uppges förlora kring en miljon svenska kronor per dag med flygstopp. ATL.nu