Vretenägaren anser sig bestulen på sin sladdesign

”Detta är inte en Vreten-produkt och vi har låtit våra advokater kontakta bolaget som säljer dessa i Norge under falsk marknadsföring”, skriver Kristian Jonsson, vd på Bala Agri, i ett mejl till ATL.

Att det säljs produkter som inte är Bala Agris under Vretens varumärke är inget nytt, enligt Kristian Jonsson. Just den här modellen hade han dock inte blivit uppmärksammad på tidigare.

Kopior inte ovanliga

– Det är ett komplicerat ärende, som har sin grund i att Vreten dels är ett svenskt varumärke som har funnits sedan 1880, dels ett företag som heter Vreten Norge AS som har sålt Vretens produkter i Norge. Efter konkursen har Vreten Norge AS valt att satsa på egna varumärken och egna nya produkter under samma namn.