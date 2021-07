Volvos elbilar snart ute på vägarna

På bilsalongen Detroit Motor Show i januari visar Volvo en komplett batteridriven Volvo C30 med en räckvidd på 150 km.



Volvo presenterade en körbar elbilsprototyp redan i september 2009. Den C30 som kommer att visas i Detroit representerar nästa utvecklingssteg. Den har både en komplett interiör med nya instrument och en vidareutvecklad batteripackning.

Bilen har också litium-ion batterier som kan laddas via ett vanligt eluttag hemma eller vid speciella laddstationer. En fulladdning tar cirka åtta timmar.



Elmotorn är placerad under motorhuven, medan batterierna (24kWh) dels är installerade i kardantunneln, dels i det utrymme där bränsletanken sitter i dagens Volvobilar.



Nästa steg för Volvo Personvagnar är att också ta fram en fabrikstillverkad serie på cirka 50 provbilar. Dessa kommer att köras av utvalda användare under en tvåårsperiod för att ge företaget värdefulla erfarenheter, både när det gäller teknik och förarbeteende.



Projektet får 150 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten. ATL.nu