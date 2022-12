Volvolastare stoppas efter brand

– Vi vet egentligen inte den verkliga orsaken till branden. Men för att undvika en eventuell ny olycka så har vi en handfull hjullastare med sänkt hyttstomme och som går under jord vilka vi satt körförbud på, säger Christer Söderberg, vd på Swecon, till Dagens Arbete.

Fyra ombyggda modeller

Tufft men rätt

Det är modellerna Volvo L150G, L180G, L220G och L250Gr som, om de modifierats för arbete under jord, har körförbud tills vidare.Branden i hjullastaren utbröt i söndags, 935 meter under jord i LKAB:s gruva i Kiruna.Mer än 200 personer befann sig under jord. Ingen skadades men en gruvarbetare fick hämtas upp av rökdykare, skriver tidningen.Efter en utredning har leverantören Swecon lagt körförbud på den modell av Volvohjullastare som började brinnasamt ytterligare tre modeller.Totalt handlar det om fem maskiner.På samtliga modeller har hytterna sänkts och avgasrören kortats så att de ska kunna användas i gruvgångar.Christer Söderberg:- Det finns även mindre maskinmodeller men när vi tittar historiskt så har det inte förekommit någon incident med de mindre hyttsänkta modellerna. Därför gäller körförbudet enbart de större modellerna där vi känner en viss osäkerhet.IF Metalls fackklubb i Kirunagruvan, Gruvtolvan, är positiva till körförbuden– Ett tufft beslut men helt rätt, inget att snacka om, säger huvudskyddsombudet Christer Öhbom till Dagens Arbete.