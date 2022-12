Volvo lovar livstids garanti

"Pay once and never pay again" är namnet på Volvo Cars senaste kampanj i Nordamerika. Och det är inget sent aprilskämt.

Efter att den ordinarie fabriksgarantin går ut ska ägarna till Volvobilar bara behöver betala en enda gång per reservdel och en gång per enskild reparation. Vilket är lika med livstids garanti.Enligt tidningen NY Teknik ska erbjudandet inte gälla någon specifik modell eller årgång utan även äldre Volvobilar. Det vill säga så länge service och inköp av reservdelar görs hos Volvos återförsäljare.Kampanjen med livstids garanti är en satsning från Volvo Cars för den Nordamerikanska marknaden för att höja bilmärkets status som högklassig kvalitetsbil.