Volvo-lastbilar ska köras på bränsle av svartlut

Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att storskaligt satsa på så kallad Bio-DME som bränsle för fordonsindustrin.



14 Volvo FH-lastbilar kommer under 2010-2012 att testköras på bränslet av utvalda kunder på fyra orter i Sverige. Produktionen av bränslet kommer att ske vid Chemrecs anläggning i Piteå, en anläggning som ligger i anslutning till massabruket Smurfit Kappa Kraftliner. Inom ramarna för projektet kommer där att framställas fyra ton Bio-DME per dygn. Råvaran för bränsleproduktionen är som sagt svartlut, en biprodukt från massaindustrin.



- Bio-DME ger både hög energieffektivitet och låga utsläpp av växthusgaser. Just dessa två egenskaper värdesätter vi extra högt när vi analyserar möjliga alternativa bränslen", säger Lars Mårtensson, miljöchef på Volvo Lastvagnar, i en kommentar.



Bränslebolaget Preem deltar också i projektet och kommer att upprätta tankstationer för att testlastbilarna ska kunna användas i normal regional- och lokal trafik.

- Fältprovet kommer att ge oss nya värdefulla insikter om potentialen hos Bio-DME som ett framtida fordonsbränsle, kommenterar Volvo Lastvagnars vd Staffan Jufors. ATL.nu