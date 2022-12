Vita guldet lockar till vällingkriminalitet

Bakgrunden är tragisk. 2008 blev 300 000 kinesiska bebisar sjuka och minst sex dog sedan samvetslösa handlare blandat melamin i vällingpulver.

I jakten på ett pålitligt alternativ hittade de kinesiska föräldrarna Nutrilon som tillverkas av Danones dotterbolag Nutricia i Zoetemeer, strax öster om Haag.De första sju månaderna i år exporterade Holland vällingpulver till Kina och Hong Kong för totalt 750 miljoner euro. Det mesta pulvret till Hong Kong går vidare till Kina. Totalt sett är välling Hollands viktigaste exportprodukt till de båda länderna.Även inom den agrara sektorn jublar man. Produkten är helt och hållet holländsk – från korna till fabrikerna. En bra nettoinkomst för den holländska ekonomin.En del av vällingpaketen går på normal väg, direkt från lagren i Zoetemeer till importörerna i Asien. Men vällingexporten har också blivit en lönsam extrainkomst för bland annat kinesiska immigranter och studenter i Holland.Numera är vällingen ransonerad – ett paket per person och dag – och i vissa fall är kartongerna i butikshyllan tom. Man betalar för en tom förpackning i kassan och kan sedan hämta ut innehållet vid servicedisken.Priset i Holland är tolv euro per paket. I Kina kostar den minst dubbelt så mycket.Att den småskaliga exportformen sammantaget är omfattande stod klart när posten nyligen presenterade siffrorna:”En anmärkningsvärd stigning" i den internationella pakethanteringen var vällingpulver riktning Kina. Under fjärde kvartalet i fjor tjänade posten 14,5 miljoner euro på den verksamheten. Det är sex procent av den totala paketomsättningen. Det rörde sig om 600 000 försändningar.Men handeln sätter också sina spår i polisens statistik. Bara det senaste året finns 900 anmälningar och enligt handelns intresseorganisation är det bara toppen av det berömda isberget.Vällingkriminalitet är allt från vanliga snattare som smyger ner ett antal paket i väskan till blåsningar som tidigare uteslutande förekom inom knarkhandeln.En exportör hade bestämt träff med en leverantör. Handlaren hade 250 000 euro med sig för leveransen. Men leverantören hade inte ett enda paket, men väl en pistol som talade sitt tydliga språk.Vid en husrannsakan i en lägenhet i Amsterdam hittade polisen 742 paket vällingpulver. Ägaren saknade kvitto.