Vinstras för Norrmejerier

Det kan jämföras med resulatet om 23 miljoner kronor året före.

"Betydligt sämre"

Ökad invägning

"Det är betydligt sämre än 2013 och orsakas främst av en tuff konkurrenssituation på marknaden, särskilt under hösten, på grund av det ryska importstoppet av livsmedel från Europa", konstaterar Norrmejerier.Omsättningen landade på 1 850 (1 894) miljoner kronor.Totalt sett har de norrländska mjölkbönderna fått cirka 6 öre mindre betalt per kilo mjölk under 2014 jämfört med 2013.Den totala mjölkmängden ökade med 0,6 procent under året.Mjölkinvägningen har därefter fortsatt att öka och ligger de första sju veckorna i år på plus 1,6 procent."Situationen inom mjölkbranschen är fortsatt hårt pressad och kommer fortsätta var så under 2015. Olika initiativ från bland annat politiker är därför viktiga. Detsamma gäller det växande engagemanget från de norrländska konsumenterna", skriver styrelsen.Antalet aktiva mjölkbönder uppgick i december till 418, vilket kan jämföras med 441 ett år tidigare.