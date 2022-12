Vinstlyft för Vida

Rörelseresultat landar på 143 miljoner kronor, att jämföra med fjolårets 50 miljoner kronor.

Sämre i USA

- Första halvårets resultat är på en acceptabel nivå men vi kan redan se att marginalerna sjunker något under hösten, säger vd Sante Dahl i en kommentar.Nettoomsättningen uppgår till 2 031 356 (1 795 201) miljoner kronor medan resultat efter finansiella poster blev 127 085 (34 587) miljoner kronor.Ökad konsumtion av sågade trävaror i framförallt England, Tyskland och Nordafrika har, tillsammans med en svagare kronkurs gentemot de viktigaste exportmarknaderna, påverkat resultatet positivt.I USA och delar av Asien är prisnivån för trävaror däremot på en alltför för låg nivå för att öka försäljningen på dessa marknader, konstaterar bolaget i delårsrapporten.Affärsområdet Emballage har haft en hög produktionstakt med ökad lönsamhet, medan affärsområde Energi har haft lägre volymer till följd av en mild vinter.Koncernens sågverk har under första halvåret haft full tvåskiftsproduktion, vilket också planeras under andra halvåret.