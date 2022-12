Vinstlyft för AAK

"Framgången beror främst på att Chocolate & Confectionery Fats, som förväntat, har fortsatt att kraftigt förbättras", skriver bolaget i delårsrapporten.

Ökade resultatet

Håller koll på ebola

Periodens nettoomsättning låg på 4 856 miljoner kronor, mot 4 286 miljoner för ett år sedan.Rörelseresultatet klockade in på 359 (328) miljoner kronor, medan nettoresultat efter skatt blev 299 (229) miljoner kronor.För helåret blev nettoomsättningen 17 814 (16 537) miljoner kronor.Rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 1 242 (1 127) miljoner kronor, vilket betecknas som rekordhögt.Helårsresultat före skatt landade på 1 154 (1,0) miljoner kronor.När det gäller chokladdivisionen förväntar sig AAK en positiv utveckling inom samtliga affärsområden under 2015.AAK köper in sheakärnor på platser som gränsar till de länder i Västafrika där ebola förekommer, men utbrottet har inte påverkat verksamheten.Bolaget påpekar dock att man noga följer utvecklingen i området.