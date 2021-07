Vinstkvartal räddade Billerud från förlust

Förbättrade priser, minskade kostnader för insatsvaror samt positiva valutaeffekter gjorde att Billerud sista kvartalet gick med 204 (-222) miljoner i vinst, en marginal på 10 procent.



"Vi förbättrade oss på alla fronter under fjärde kvartalet. Förpackningspapper fortsatte att leverera stabila resultat samtidigt som vi äntligen, efter sex kvartal av negativt resultat, kunde vända till vinst för affärsområdet Market Pulp", skriver vd Per Lindberg i en kommentar i bokslutskommunikén.



Förpackningspapper är Billerud styrka och gav 616 (4921) miljoner i vinst förra året. Massatillverkningen, som alltså gick med vinst sista kvartalet, gick under helåret med 148 (-145) miljoner i förlust. Totalt blev vinsten 2009 186 (124) miljoner kronor.



"Vi kan vi se tillbaka på ett utmanade år 2009, då vi har fått hantera lågkonjunktur, finanskris och en fallande efterfrågan. Vi har dock lyckats hantera utvecklingen, vilket gör att jag totalt sett är mycket nöjd med året. Min bedömning är att vi går stärkta in i 2010", skriver Per Lindberg. ATL.nu