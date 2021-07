Vinst för Norra Skogsägarna

För perioden 1 september 2009 till 30 april 2010 redovisar föreningen ett resultat före finansnetto på 77 miljoner kronor. Det kan jämföras med en förlust på 84,1 miljoner kronor under motsvarande period 2008/09.



Nettoomsättningen under de åtta månaderna uppgick till 1054,1 miljoner kronor, att jämföra med 1133,9 miljoner kronor under motsvarande period föregående verksamhetsår.



Det goda resultatet förklarar Norra Skogsägarnas vd Eva-Maria Ekström med höjda priser på sågade trävaror, sänkta rörelsekostnader samt ett gott resultat i virkeshandeln. Resultatförbättringen har skett inom samtliga affärsområden.ATL.nu