Vinst för Lantmännen

Det är framför allt sparprogrammen som förklarar det positiva resultatet för koncernen som helhet. Det blir en vinst efter finansnetto på 288 miljoner kronor för årets tredje kvartal. Motsvarande period i fjol var vinsten 285 miljoner kronor.

Samtidigt sjönk nettoomsättningen för koncernen med 18 procent till 8778 miljoner kronor.



Grunden för koncernen - Lantmännen Lantbruk - visar negativt resultat för kvartalet med 41 miljoner kronor. Jämfört med i fjol har Lantbruk tappat nästan 140 miljoner kronor.

Koncernchef Per Strömberg tror att ljusningen låter vänta på sig.

- Lantbrukssektorn tar längre tid på sig för återhämtning, och våra besparingar ger inte full effekt förrän nästa år. Lantbruk är vårt hjärta, när våra ägare har det jobbigt påverkar det vårt resultat väldigt negativt, säger han.



Lantmännen drabbas hårt av minskad foderförsäljning, utebliven gödselförsäljning och sämre lönsamhet i spannmålsverksamheten. I volym räknat är det 14 procents minskad försäljning.

Lägre världsmarknadspriser på spannmål, gödsel och foder har haft negativ inverkan på omsättningen.



Bönderna bunkrade gödsel 2008 inför utsikterna om stigande priser. Regeringens förslag på slopad gödselskatt från årsskiftet satte i princip stopp för gödselförsäljningen i augusti.



Lantmännen Lantbruks resultat påverkas också negativt av att dålig spannmål från 2008 nerklassats och att man i stället tvingats importera spannmål med stora logistikkostnader som följd.



Lantmännen Energi gör ett nollresultat för kvartalet.

- Vi särredovisar inte den nya Etanolfabriken i Norrköping. Men vi är uppe på ett kapacitetsutnyttjade på över 70 procent. Det går åt rätt håll, säger Per Strömberg.



Orderingången för anläggnings- och lantbruksmaskiner har minskat 44 procent sen i fjol, beroende på lågkonjunkturen i allmänhet och den svaga lantbrukskonjunkturen i synnerhet. I Danmark har finanskrisen gjort det nästan omöjligt för bönder att låna för maskinköp.



Per Strömberg är åtminstone nöjd med en sak:

- Den enskilt mest positiva faktorn är att vi har ett otroligt starkt kassaflöde på över 900 miljoner, nästan två miljarder bättre än i fjol. Vi har minskat lager, kundfordringar och leverantörsskulder. Varje bonde vet att man lever på sitt kassaflöde, inte på sitt resultat. Anna Rosenberg