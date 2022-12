Vinst för Black Earth Farming

Försäljningen låg på 15 (34) miljoner dollar och rörelseresultatet landade på 10 (-22) miljoner dollar, enligt delårsrapporten.

Tufft år

Räknar med lyft

Frustrerande potatisbrand

Bolaget sålde 67 (220) tusen ton spannmål till snittspriset 214 (158) dollar per ton.De totala intäkterna uppgick till 27 (20) miljoner dollar.Där ingår förutom försäljning även värdeförändring av biologiska tillgångar och spannmål med +11 (-14) miljoner dollar.Black Earth Farming har under året fått uppleva mycket låga råvarupriser och ett utmanande geopolitiskt läge kring Ryssland, där rubeln under tredje kvartalet föll 8,2 procent mot den svenska kronan, konstaterar vd Richard Warburton i en kommentar.Trots det räknar bolaget med att leverera starka förbättringar för helåret, både vad gäller skördeavkastning och genom kostnadsreduktion.Höstsådden av 42 000 hektar höstvete slutfördes andra veckan i september. 60 procent av sådden växte fram under torra villkor, medan 30 procent tog sig efter månadens regn."När det gäller cirka 10 procent av höstvetesådden har den inte hunnit utvecklas väl och riskerar att gå förlorad i vinter", skriver Thomas Warburton.Nästa års planerade sådda areal förväntas omfatta cirka 156 000 hektar, en 15-procentig minskning från årets 184 000 hektar.Thomas Warburton betecknar höstens stora potatislagerbrand i Liptesk som "enormt frustrerande". Förlusten beräknas till cirka 7 miljoner dollar.Bolaget jobbar fortfarande på att begränsa skadan genom att flytta drabbad skörd till lager hos tredje part och genom utförsäljning.