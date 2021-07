2. CO2 by Wedholms

Vibrationer är ett arbetsmiljöproblem vid balpressning. Intelligent Large Square Baler Ride Control ger möjlighet att minska vibrationerna på förarplatsen vid pressning av storbalar. Det sker genom ett intelligent och aktivt dämpningssystem som nyttjar traktorns steglösa transmission. Signaler från sensorer på presskolvens vevstake såväl som från traktorchassit matas in i transmissionsdatorn. Denna justerar utväxlingsförhållandet så att transmissionen får en sådan takt och timing att det släcker ut stötarna från presskolvens rörelser. Det minimerar vibrationerna i förarstolen och kanske även minskar maskinslitaget.

1. New Hollands biogastraktor

Många drömmer om att göra jordbruket självförsörjande av energi och samtidigt att göra jordbruket fossilfritt. New Holland T6.180 kan bidra till det fossilfria jordbruket. Tack vare smarta lösningar av gaslagring närmar sig drifttiden mellan tankningarna vad en konventionell dieselmotor medger. Biogastraktorn möjliggör koldioxidneutral och lokalproducerad energi som kan ge lantbrukare lägre miljöpåverkan, stärkt ekonomi och positiv image. Bland resurserna att nyttja finns gödsel som kan ge biogas. Koncepttraktorer med biogas har vi sett många. Men energitätheten hos biogas jämfört med diesel är ett problem och det har varit svårt att finna biogastraktorer på marknaden.

Kultivatorn Turbo i-Tiller regleras helt via traktorns ISOBUS-skärm. Redskapet har ett system som minskar arbetsdjupet vid stora sidokrafter i draget. Det ger möjlighet att förebygga drifthaveri, avlasta traktorföraren och minska slitaget. Därtill är kultivatorn förberedd för att låta en tilldelningskarta styra bearbetningsdjupet vilket på vissa jordar öppnar möjligheter till en mer bränslebesparande jordbearbetning.

Ett klassiskt problem vid skördetröskning är att man tvingas välja mellan att optimera effektiviteten, spillet eller kärnkvaliteten. Large combine efficiency package är ett koncept från John Deere som optimerar kapaciteten hos tröskan samtidigt som mängden spill liksom kärnskador hålls nere. Det möjliggörs genom ett helt paket av lösningar varav vissa är av innovativt slag. På draperbordet (HDX) finns en patenterad gummimatta perforerad med hål och upphöjningar som gör att frön som faller bort redan vid skärbordet inte faller ner på marken utan fångas upp av mattan och förs in i tröskan. Sammantaget innebär tröskans olika system en skonsam urtröskningsteknik, låg andel kärnskador och dessutom lite spill.

McConnel Robocut RC56 är en serietillverkad, banddriven och autostyrd redskapsbärare för olika typer av arbeten. Maskinen är liten och minimerar markpackningen samtidigt som autostyrningen möjliggör förarlöst arbete under uppsikt inom vissa områden exempelvis för att så in kantzoner eller utföra slåtter. Maskinen kan bland annat användas för autonom klippning av slåtterängar. Liknande redskap med radiostyrning finns sedan tidigare, men i den här produkten har man även kopplat på autonomi via ett samarbete med Trimble.