Vinn bok om dolda kvinnomakten

Tävlingen är nu avslutad. Böcker vanns av Goerg Andersson i Dalby, Lena Zakrisson i Kristinehamn och Annica Edvardsson i Bräkne-Hoby. Grattis!

Den dolda kvinnomakten

Vinn ett exemplar

Ägarlängden blev kvinnolängden på Skarhults slott i Skåne. När Alexandra von Schwerin som nygift för elva år sedan flyttade in på slottet funderade hon på vad hennes företrädare som slottsfruar gjorde. Hon läste ägarlängden med bara män och började leta efter kvinnorna.Det visade sig att det egentligen var kvinnor som byggde, köpte, styrde och förvaltade slottet.I sommar är Skarhult för första gången öppet för allmänheten med utställningen Den dolda kvinnomakten.Boken med samma titel kom ut på den internationella kvinnodagen i år. I den skriver några av Sveriges mest kända historiker om den stora vita fläcken i svensk historia.Vinn ett av tre exemplar av Den dolda kvinnomakten! Skicka in namn och adress till webbredaktion@atl.nu samt en kort motivering till varför just du ska vinna ett exemplar. Tävlingen pågår fram till 13 juni. Läs mer om Skarhults slott, utställningen, boken och Alexandra von Schwerin i ATL Magasinet den 30/5.