Om vi ska kunna rädda världen måste vi alla ta vårt ansvar. Att producera fossilfri energi kommer att påverka många människor och min åsikt är att vi inom rimliga gränser måste tolerera det. NIMBY, not in my backyard, det vill säga ”placera skiten någon annanstans så jag slipper se” är den största faran vi har just nu.