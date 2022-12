Vindkraftens lönsamhet är som bortblåst

Snön som väntar på att smälta och rinna ner i vattenmagasinen gör eländet ännu värre. Det samlade betalningen som producenter av vindkraft, biogas, solel och vattenkraft får i form av elpris och elcertifikat ligger nu under 400 kronor per megawattimme.

av förnybar el ska bli en bra affär borde bara elen kosta 400 kr/MWh. Och sedan borde elcertifikaten ligga på 300 kronor. Ett samlat pris om 700 kronor kr/MWh gör energiproduktion till en framtidsbransch för markägare av jord och skog. Men nu är den framtiden avlägsen.investerat i vindkraft under 2009 till 2012 är läget prekärt. Med dagens mått mätt köpte de dyra verk med sämre effektivitet och hade en kalkyl som krävde höjda i stället för sänkta priser. De här vindkraftverken går helt enkelt med stora förluster.är det billigaste nya energislaget att investera i, går att bygga med ett samlat elpris på drygt 400 kr/MWh i bra vindlägen. Men förra veckan var det samlade priset 374 kr/MWh och då lönar sig inga nyinvesteringar.nästan ingenting som trycker priserna uppåt. Vädret blir varmare och vattenmagasinen är välfyllda. Utbyggnaden av vindkraft fortsätter samtidigt som industrin förbrukar allt mindre el.Exporten till Finland, som hållit upp de svenska priserna, kommer att avta och närmast upphöra om och när Finland får igång sitt nya kärnkraftverk.export från Norden som planeras, till Litauen, Storbritannien och Nederländerna, dröjer ännu några år. Och de kablar som planeras till Tyskland kan lika gärna användas till import av billig tysk el från vind- och solel.glädjeämnena just nu är den svaga svenska kronan och den låga räntan. Eftersom elpriserna sätts i euro får svenska producenter lite extra betalt just nu, och kanske ändå lite bättre om räntan sänks ytterligare. Och den låga räntan betyder ju också en lättnad för dem som tagit stora rörliga lån för att finansiera sitt vindkraftverk.man köpa terminskontrakt el för både 2016, 2017 och 2018 för under 300 kr/MWh. På kort sikt talar vårvärmen med milt och nederbördsrikt väder i kombination med snösmältningen för att priserna kommer att vara ännu lägre under april än i mars då medelpriset var 234 kr/MWh. Ett enormt överskott av elcertifikat gör att priset för dessa lär ligga kvar på cirka 140 kr/MWh, lägre pris är osannolikt.man göra? Tja, som producent är det inte så mycket mer att göra än att stå ut.Bixia råder producenter att vara aktiva på marknaden och säkra en del av produktionen vid tillfälliga pristoppar som kan uppstå. Lönsamheten i nya investeringar i både vindkraft liksom energieffektivisering, är så låg att det bästa är att satsa på annat.Småskalig elproduktion genom solceller "innanför" elmätaren kan dock fortfarande vara en hyfsad satsning.göra något. De har skruvat lite på elcertifikatssystemet för att göra något åt det stora överskottet på marknaden. Men överskottet byggs ändå på i år.Staten skulle kanske kunna höja kvoterna av elcertifikat för att öka efterfrågan och därmed höja priset. Men samtidigt har Sverige nått sina miljöambitioner under marknadsekonomiska former, och det skulle förvåna om politikerna vill låta konsumenter betala för företagens felinvesteringar.