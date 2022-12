Vindkraft delar bygden

Nestor Lindström och hans hustru Britt-Inger Eriksson befarar att de inte kan bo kvar när de 48 vindkraftverken i Fjällbergs vindkraftspark är på plats.

Kan locka folk

Ett av de största i landet

– Vi blir helt omringade av vindkraftverk och dygnen runt kommer vi att ha ljus från kraftverken som lyser in till vårt hus och ett lågfrekvent ljud som vi tror blir otroligt störande, säger Nestor Lindström till SVT:s Västebottensnytt.Harald Holmberg, markägare i byn Norrbäck, är av motsatt uppfattning.Han tror att vindkraftverken kan göra att folk flyttar tillbaks till Stöttingfjället igen, eftersom satsningen innebär klirr i kassan för många markägare.– Det kan röra sig om en summa på mellan 80 000 och 200 000 kronor per år för varje vindkraftverk. Om det då blir trettiofem vindkraftverk i vår by kan man snabbt räkna ut att det blir mycket pengar som ska fördelas, säger han.Allt som allt planeras 430 vindkraftverk över hela Stöttingfjällsområdet i gränstrakterna mellan Lycksele, Åsele,Vilhelmina och Storuman kommuner.Om alla får tillstånd och blir byggda blir det ett av de största vinkdraftsområdena i hela Sverige.Tidigare har även Försvarsmakten motsatt sig planerna på vindkraftsatsningen, eftersom höga snurror anses hota luftfart, övningsverksamhet och tekniska system.