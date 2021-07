Vindkraft av senaste modell

JORDBERGA ATL

Arnold Towers kallar familjen von Arnold blygsamt den trio vindkraftverk som invigdes i förra veckan.



Verken är de första i Europa av det senaste utförandet av Vestas modell V90. De har vardera en märkeffekt på 1800 kilowatt och på godsets mark "söder om landsvägen" har de ett vindläge som vore de havsbaserade.





El till 1000 villor

Utbyggnad

Ja från länsstyrelsen

De tre verken beräknas tillsammans kunna producera 20 000 megawattimmar el per år eller nog för att försörja 1000 villor.Rotorn har en diameter på 90 meter och bladen når som högst 125 meter upp i luften. De levererar vind från 4 meter per sekund för att vid 12 meter per sekund snurra knappt 15 varv på en minut och då ge maximal effekt.Den utbyggnad ovanpå turbinhuset, som ser ut som en spoiler eller en flybridge på en stor motorbåt, är en kylare som är ny för Vestas turbiner.Att kylaren minskar behovet av fläktar och fläktmotorer ger lägre energiförbrukning under drift och sägs därtill sänka ljudnivån.Projekteringen av verken inleddes 2006 och den snabbt vikande världskonjunkturen därefter har fått bygget att gå oväntat fort. Att efterfrågan på vindkraftverk föll kraftigt hösten 2008 gjorde att Vestas kunde leverera Jordbergaverken på ett halvår.Biogasen är ett eget projekt.Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har sagt ja till en produktionsanläggning. Om övriga bitar faller på plats kan anläggningen börja byggas inom ett år och i bästa fall leverera gas 2012.Miljötillståndet gäller för 350 gigawattimmar gasenergi per år, bland de största i världen och att jämföra med 35 000 kubikmeter bensin/diesel.Bygget innebär förstås också ett gigantiskt ekonomiskt beslut med en investering på runt en halv miljard kronor. Jan Vainult