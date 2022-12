Viltolyckor leder till avskjutning

– Vi bör komma i gång så snart som möjligt, säger jägaren Bo Erik Persson till Sveriges Radio Sjuhärad.

Antalet olyckor med rådjur inblandade har fullkomligt exploderat i och runt Borås. Under hela förra året inträffade 62 rådjursolyckor. Bara under första halvåret i år inträffade 380 - och då är de mörka höstmånaderna oräknade.Nu ska stammen skjutas av i bland annat Dalsjöfors, Dannike och Gånghester.– Vi ska göra vad vi kan under hösten, säger Kent Claesson som arbetar med frågan hos Borås kommun.