Vill se svenskt griskött i fina sammanhang

I dagarna åker Maria Forshufvud, vd för Svenskt Kött, till Lyon, Frankrike på exportrådets mässa och kocktävlingen Bocuse d''Or. Anledningen är att man vill stödja satsningen om att få svenskt griskött som VM-råvara i tävlingen 2013.

- Vi tycker att det är ett enormt kvitto för svenskt griskött och vill gärna vara med och stödja en sådan satsning, säger Maria Forshufvud till ATL.



Sverige står för 1 procent av den totala grisuppfödningen inom EU. Under de tre första kvartalen 2010 exporterades omkring 15 procent av Sveriges grisköttsproduktion. Men enligt Maria Forshufvud är detta ingen stor exportsatsning.

- Jag ska jobba för att få stjärnkockar att bli intresserade av att tillreda och ha svenskt griskött på sin meny, och på så sätt bygga ett begrepp omkring svenskt griskött. Det är en ny lite exklusiv marknad, här finns affärsmöjligheter, säger hon.



Under namnet Gris by Sweden ska varumärket byggas och i samband med mässan släpps hemsidan med samma namn. Fransmännen ska falla för de svenska mervärdena om ett bra kött, ett säkert kött med en bra djurhållning och kvalitet.





Hur ser ni på det här i dagar av dioxinskandalen och där svenska grispriser pressas?

- Jag tycker det understryker den form av uppfödning vi har i Sverige och hur vi har ett kontrollsystem som fungerar i hela kedjan. Sen tycker jag att det talar än tydligare för att vi ska jobba för ursprungsmärkning på köttråvaror, och även på charkuteriprodukter i förlängningen, så att konsumenten vet vad den får, säger Maria Forshufvud.ATL.nu