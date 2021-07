Vill ni äta etniskt - ät då småländskt

Restauranggästen vill inte ha italiensk eller svensk mat utan rätter som speglar specialiteter från regioner.



Konsumenten vill ha ursprung. Detta bekräftas av en nyligen utkommen större konsumentundersökning från KF. Närmare åtta av tio konsumenter anser att det är viktigt med närproducerad mat. Man vill veta var maten kommer från och anser att den lokalproducerade maten håller bättre kvalitet.



Åtta av tio väljer närproducerat för att man vill gynna lokala producenter. Konsumenten har ett enormt ­förtroende för den nära producenten.

Detta förtroende måste landets matproducenter ta tillvara.

Konsumenten vill ha identitet. Vi behöver lära oss att det inte räcker med svensk mat längre, vi ska använda hela paletten av våra regioners särarter och identiteter. Det handlar om det uppländska, det västerbottniska, det samiska. När öppnar den första skånska restaurangen

i Göteborg?



Att ladda sina produkter med lokala och regionala mervärden handlar om att differentiera och därmed ge möjligheter till förbättrad exponering och kommunikation. Ett sätt att ladda in mervärden är att märka dem inom EU:s system för skyddade beteckningar, främst geografisk ursprungsbeteckning och skyddad ursprungsbeteckning. Dessa märkningar är väl förankrade på den europeiska marknaden.



De synliggör mervärden förknippade med regionala traditioner och särarter. De utgör också en kvalitetssäkring genom att de garanterar dessa mervärden.



För närvarande arbetar jag bland annat med en ­märkning av det traditionsrika brödet Upplandskubben.

Nu räcker det inte med att skaffa sig märkningar. Vi måste också kommunicera mervärdena för att de ska generera en merbetalning. Inom ett projekt vid SLU och Göteborgs universitet utvecklar vi för närvarande kunskap om hur småskaliga livsmedelsproducenter kan kommunicera sina produkters mervärden effektivt.



Det är viktigt att komma ihåg att närproducerat inte per definition är lika med småskalighet. Dock är de regionala specialiteterna ofta förknippade med ett merarbete eller en hantverksmässighet som man många gånger har svårt att uppnå i mer storskalig produktion.



Det är min bestämda uppfattning att skyddade ­beteckningar kan hjälpa producenter av produkter med särskild förankring i regioners traditioner och hantverkskunnande att skilja sina varor från konkurrerande varor utan identitet och därmed ta ut det merpris som behövs.



I många europeiska länder har man redan insett de marknadsmässiga fördelarna med dessa märkningar.



Charlotte Lagerberg Fogelberg

SLU, forskar om kommunikation av mervärden

via bland annat skyddade beteckningar