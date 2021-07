Vilken politik har de gröna näringarna att vänta?

Området energi, klimat, och gröna näringar fick relativt mycket utrymme i uppgörelsen, vilket har sina anledningar. Det är ett område där Centerpartiet och Miljöpartiet har enklare att komma överens än vanligt på vissa områden, och Centerpartiet och Socialdemokrater på andra. Således är det ett bra område att mötas över och kompromissa om, till skillnad från exempelvis den mer infekterade arbetsrätten. Därför kan vi nog vänta oss mer ny lagstiftning på området under den kommande mandatperioden.

En läsning av själva regeringsförklaringen ger följande information; de viktiga skogsfrågorna kommer nog bli mindre omdiskuterade. Löfven visade på en ny riktning där äganderätten ska stå i centrum, en tydlig eftergift till C. Nya ministern säger också i sin intervju att det finns stor samsyn mellan just C och S och att frågorna därför kommer bli mindre kontroversiella.