Vildsvinen värst i fältet

Vildsvin är det djurslag som orsakar största skada i alla lantbruksgrödor. Undantaget är i havre där i stället älgen är den största marodören.

Värst i Götaland

Skördebortfall

Påverkar valet

Främst ger sig vildsvinen på vårvete, ärter, majs, potatis och slåttervall.Av de lantbrukare som odlar spannmål, trindsäd eller oljeväxter hade mer än var tredje, 38 procent, viltskador i en eller flera grödor, förra året.Framför allt Kronoberg och Södermanlands län har en stor andel lantbrukare med viltskador i sina grödor, visar statistiken.Totalt förekom viltskador på 8 procent av spannmålsarealen under 2014. Värst var det i Götalands skogsbygder. Där hade 19 procent av spannmålsarealen viltskador.Enligt SCB framgår det av statistiken att det är vanligare med viltskador i skogsbygderna än i slättbygderna.Slåttervallen, som är Sveriges arealmässigt största gröda, hade nästan 90 000 hektar eller cirka 10 procent av arealen någon form av viltskada.Skadorna varierar över landet. Enligt SCB hade många lantbrukare inga viltskador alls – medan andra rapporterar om förluster på mer än halva skörden.Enligt statistiken var skördebortfallet på grund av viltskador sett över hela landet mellan 0,2 och 7 procent av den totala skörden per gröda.Av ärtodlarna hade 8 procent av odlarna viltskador på mellan 20 och 100 procent av totalskörden.26 procent av lantbrukarna uppger att förekomsten av vilt påverkar deras val av grödor. Ärter och havre är två grödor som många avstår helt från att odla, men även vete och höstraps är svårt på sina håll. Fotnot. Uppgifter om viltskador samlades in för älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, tranor, gäss, svanar, duvor, kråkfåglar, grävling, sork, björn och annat vilt.