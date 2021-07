Vilda fåglar väljer bort ekologiskt

Forskare vid Newcastles universitet placerade ut över 30 fågelbord i trädgårdar i norra England. Fågelborden stod parvis med konventionellt vete i det ena och ekologiskt vete av samma sort i det andra. Under de sex veckor som experimentet pågick valde besökande fåglar oftare det konventionella sädeskornen. När forskarna bytte plats på det ekologiska och det konventionella vetet följde fåglarna efter.



Fåglarnas försmak för konventionellt vete beror enligt forskarna antagligen på att det hade en i snitt 10 procent högre proteinhalt.

Studien har publicerats i Journal of the Science of Food and Agriculture. ATL.nu