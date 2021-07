Viktigt att betala skatt i lantbruksföretaget

Många lantbrukare vill inte betala mycket skatt, jag tycker däremot att det är viktigt att vi har ett positivt resultat och betalar skatt. När verksamheten går med plus och man kan göra en vinst betalar man egenavgifter och får därmed sjukpenninggrundande inkomst. Det gör exempelvis att man får föräldrapenning om man är föräldraledig. Det påverkar även den framtida pensionen. Det kanske inte känns så aktuellt med pension om man bara är halvvägs in i arbetslivet, men det är just då man behöver börja tänka på den när man gör överväganden i sitt företag.