Viking Genetics satsar på embryospolning

Så kallad embryospolning, eller ET-spolning, innebär att en kviga hormonstimuleras för att producera fler ägg.

Säljs vidare

70-tal kvigor

En framgång

Kvigan har valts ut genom genomisk selektion, ett dna-test som med stor säkerhet bedömer avelsvärdet. Därefter insemineras kvigan på vanligt sätt och när de befruktade embryona är en vecka gamla görs en spolning med vätska inne i kvigans livmoder och embryona filtreras ut och fryses ner eller läggs in färska i mottagardjur.– För kvigan är ingreppet odramatiskt, det tar 20 minuter att göra, säger Camilla Rosman som är marknadsföringschef på Viking Genetics.När embryona väl är utplockade säljs de vidare till djurägare runt om i Sverige.En kviga som tar emot embryot ska också ha varit i brunst en vecka tidigare för det hela ska gå ihop. Det innebär att en kviga med sämre avelsvärde kan föda en kalv med stark genetik.– Vi vill kunna använda de allra bästa hondjuren som mödrar till nästa generations avelsdjur, säger Camilla Rosman.Att Viking Genetics börjat med ET-spolning är ett led i en satsning från Växa Sverige som också utbildat veterinärer och tekniker för att spola embryon och plantera in embryona. Planen är att utföra spolningar på ett 70-tal kvigor per år och fokus kommer ligga på röda kor.– Det är det vi är unika på och det är det vi ska arbeta med.Viking Genetics säljer tjursperma till ett 50-tal länder i världen, men embryona kommer inte gå på export utanför Viking Genetics område utan stannar i Sverige, Finland och Danmark.– Det här är inget vi tjänar pengar på. Det här är ett verktyg för att kunna använda hondjuren i avelsarbete.Förra veckans första ET-spolning som gjordes på två kvigor på tjurstationen Örnsro gav 16 embryon. Något som får räknas som en framgång.Behandlingen kan ge allt från noll embryon till ett 40-tal från en kviga.Embryospolning görs redan på Viking Genetics anläggning i Finland.I Sverige har det tidigare endast utförts i liten skala av enskilda veterinärer. I Finland använder man även en teknik som i det mesta liknar hur provrörsbefruktning går till på människor, att ett ägg plockas ut och befruktas utanför kvigan.– Än så länge är det inte tillåtet i Sverige, men det kan komma att ändras här också. Det är det här som är framtidens avelsarbete, säger Camilla Rosman.