Vidareförädling av frukt och grönt lönar sig

HELSINGBORG ATL

Under trädgårdsnäringens svarta vecka kallade GRO, Gröna näringens riksorganisation, till marknadskonferens.

Parallellt med larm om växthusläckage och otillåtna kemikalier i äpplen försökte innovations- och varumärkeskonsulterna Rolf Bjerndell och Mats Lönne peppa de dystra äppelodlare, gurkodlare och frilandsodlare som samlats i Helsingborg.

- Ni har otroligt goda förutsättningar för att vidareförädla era produkter, sa Bjerndell, tidigare vd för Skånemejerier.



Enligt Bjerndell har frukt och grönt en outnyttjad potential. Siffror från undersökningsföretaget GFK, Growth from Knowledge, visar att frukt och grönt under förra året betingade ett marknadsvärde på 28 miljarder kronor, jämfört med dagligvaruhandelns totala marknadsvärde på 234 miljarder kronor.

Men lösningen är inte att bara sälja äpplen, gurka och tomater i bulk. En liten vidareförädlad produkt kan bli en bärande bjälke i företaget.



Han jämförde med Skånemejeriers arbete med att marknadsföra succén Proviva, fruktdryck med bakterier i.

- Vi gick inte ut och frågade folk om de ville ha en blåbärssoppa till, där visste vi redan svaret. Vi testade i stället.



Hans främsta råd till GRO-medlemmar var att våga mer. Att aldrig säga "Det går inte" utan i stället försöka igen och igen och igen.

Konsumenternas makt kommer dessutom att bli allt större i framtiden. Allt större genomsiktlighet kommer att krävas i företagen.

- Man måste vara beredd på att stå var som helst, när som helst och berätta om vad man gör. Använder vi pesticider så måste vi vara beredda att ta den matchen och kommunicera det på ett bra sätt.Marianne Persson