Vida höjer timmerpriserna

För att möta det ökade behovet av råvara höjer Vida normaltimmerprislistorna med 20 kronor per fastkubikmeter. Dessutom premieras tidig kontraktering.

– Lönsamheten hittills i år har varit tillfredställande och i nivå med förra året, säger Vidas koncernchef Santhe Dahl.Vida har höjt produktionstakten och har samtidigt gått in på nya marknader samt tagit marknadsandelar på såväl nya som befintliga marknader.– Vi ser en viss prispress framåt och under hösten på trävarumarknaden. Men vi vill behålla marknadsandelar och de nya marknaderna, och då behöver vi mer råvara, säger Santhe Dahl.I måndags höjde Södra priset på normaltimmer av tall och gran med 20 kronor per fastkubikmeter och en tillfällig kontrakteringspremie på 20 kronor per fastkubikmeter infördes.