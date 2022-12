– Vi växer hela tiden. Nu har vi minst 160 medlemmar på 110 fastigheter med sammanlagt över 14 000 hektar. Till nästa år är målsättningen att vi ska vara över 200 medlemmar och 20 000 hektar, säger Pecka Wallin.

Familjär känsla

Sedan starten i höstas har de anställt två skogliga rådgivare, bägge med en bakgrund inom Mellanskog. Under våren och sommaren har de också marknadsfört sig med skogsdagar i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.Den nya föreningen kan ses som ett missnöje med de existerande alternativen.– Men vi vill inte prata om vad andra gör, vi kan bara berätta vad vi själva gör, säger Pecka Wallin och får medhåll av styrelseledamoten Magnus Areskoug, också han med ett förflutet i Mellanskog.– Vi ville ha en starkare lokal förankring, där det är nära mellan styrelse och medlemmar och en familjär känsla. Vi har fått det vi eftersträvade, och det här är nog det roligaste jag gjort i mitt liv, fortsätter Pecka Wallin.De lägger stor vikt vid föreningstanken, att alla behandlas lika och får lika mycket betalt.En slimmad organisation och låga omkostnader är en orsak till att de i vintras var först i regionen med att höja priset för massaved genom en premie på 20 kronor per kubikmeter. 1 augusti höjde de med ytterligare 10 kronor.– Vi har varit prisdrivande, det är vi stolta över. Till skillnad från en del andra aktörer betalar vi också ut premien till alla, under förutsättning att de är medlemmar, säger Magnus Areskoug.– Ingenting. Vi kan erbjuda samma tjänster, men inte med egna resurser utan genom samarbeten. Under hösten ska vi till exempel ha en skogsutbildning för nya skogsägare i samarbete med Areal, Handelsbanken och Hudiksvalls Skogstjänst, säger Magnus Areskoug.